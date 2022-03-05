大陸國務院總理李克強5日公布2022年政府工作報告，將2022年赤字率降為2.8％。對此大陸國務院研究室副主任向東解釋，雖然適當下調了赤字率，但積極財政政策的方向沒有改變。

中新社報導，向東5日下午在國新辦記者會上表示，近兩年大陸官方適當調低了赤字率，主要有多方面考慮。一是赤字率雖然適當調低，但積極財政政策的取向沒有改變。二是適當調低赤字率有利於增強財政可持續性，為應對以後可能出現的複雜困難局面留出空間。三是2022年將赤字率調回至3％以內，釋放出大陸經濟和財政運行穩健的信號，能夠提振市場信心。

此外，政府工作報告提出2022年GDP增長年增率目標為5.5％左右，對此向東表示，2022年要著重做好以下三方面工作。一是堅持穩字當頭、穩中求進，要把穩增長放在更加突出的位置。各地區各部門要切實擔負起穩定宏觀經濟的責任，積極推出有利於經濟穩定的政策。

二是加大宏觀政策實施力度。2022年財政、貨幣、就業優先等政策力度不小，財政支出超過人民幣（下同）26兆元，退稅減稅約2.5兆元。貨幣政策要強化對實體經濟的支援，為經濟平穩運行提供有力支撐。三是堅定不移深化改革擴大開放促進創新，堅定實施擴大內需戰略，著力激發市場活力、增強發展內生動力。