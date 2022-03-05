香港網路券商「一通投資者公司」近日公布將於3月31日結束營業，並將關停所有網路投資服務。該公司表示，主要是受到疫情影響人力短缺、業務下滑的影響。

界面新聞報導，一通由前港交所職員創立並運營，業務涵蓋證券交易、A股交易、股票借貸、賣空交易、期貨交易等等。早在2016年元旦，一通便公開宣佈零佣金。據其官網介紹，一通的零佣金收費計畫涵蓋港股各板塊等相關交易，並且沒有最低存款、資產值或交易額要求。

由於不收取證券交易的佣金，所以一通的近八成佣金收入來自期貨和期權商品交易。根據財務資料，2021年，投資者在期貨和期權產品上的交易，為一通創造超過2,000萬港元的收入。

2021年9月，一通的母公司一通金融控股有限公司在港交所遞交上市申請，擬在香港主板上市。但此後上市並無進展，目前招股書處於失效狀態。

目前，遠端辦公、輪班制等彈性工作制在香港證券行業被普遍採用。疫情之下，不少券商已暫停了部分網點現場業務。香港證券業協會主席李惟宏2月份曾表示，行業因素加之疫情肆虐，過去四年有超過80家券商結業，同時港股表現低迷，特別是交易成本持續增加，影響了交投量，導致券商也須面對一定的經營壓力。