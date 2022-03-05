俄烏大戰烽火不斷，不過雙方日前也在談判中首次達成協議，並同意設立「人道走廊」以疏散平民。中華戰略學會研究員張競以美國攻打伊拉克和阿富汗為例指出，這場戰爭的本質不是亡國滅種之戰，俄羅斯的目的是把烏克蘭打怕而非打趴，而這也是俄羅斯會提出開闢人道走廊，以及戰爭開始沒多久就展開談判的原因。

當地時間3月3日20時30分許（台灣時間3月4日凌晨2時20分），俄烏第二輪會談結束，俄烏雙方就臨時停火建立人道主義通道達成一致，雙方近期將圍繞建立人道主義走廊保持溝通和合作。

張競5日在中天節目《辣晚報》中表示，戰爭中劣勢的一方會希望綁架民眾作為墊背，而優勢的一方則會希望民眾走越乾淨越好。從目前雙方停火讓民眾離開，這個局裡面，優勢的一方是俄羅斯，劣勢的是烏克蘭，「開闢人道走廊，是從俄羅斯而來」。

張競認為，這場戰爭的本質不是亡國滅種之戰，「而是把他打怕，不是打趴」。打趴的就是像美國進軍伊拉克和阿富汗，根本就不談和，那種更迭政權的方式，「就是把人家打趴」。

張競指出，俄烏開打了四天後，雙方就立刻上談判桌，由此可見，俄羅斯的基本構想是有限戰爭，把烏克蘭打怕，「打怕的話，殘忍、凶狠程度相當約制，這也是為何人道走廊由俄羅斯宣布，他配合真正的戰爭目的表達姿態」。