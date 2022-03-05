「女友不在意走光該怎麼辦」，有名網友上網發文求救，他表示女友穿著清涼，曾被跟蹤騷擾而去報警，導致他限制女友別穿「bra top」類型衣服，及短裙以免內在美曝光；文章一出，反被網友罵爆，表示原PO管太多，這些類型反而不會大走光。

一名網友在「Dcard」論壇發文，他表示支持女友穿自己喜歡的衣服，但是女友愛穿「bra top」不小心走光，讓他不得已限制女友的穿搭，兩人還因此吵架；他認為穿短裙在上下樓梯容易走光，短版上衣在抬高手時容易曝光，甚至覺得領口較鬆的衣服會被看到胸部的「兩點」，讓他憂心不已上網求救，詢問要怎麼改善女友的穿著搭配。

文章一出，網友竟罵爆表示「bra top那就算是可以外穿的內衣，通常者種衣服都會帶胸墊」、「短版上衣裡面也會穿內衣阿，沒有走光的問題吧 」、「你的敘述感覺是看到安全褲也叫走光，那這無解」、「想穿什麼還要被你管，她真可憐」、「她走光跟你有關係」、「這種問題無解，要嘛你忍，要嘛換一個」、「其實上述的衣服要大走光很難欸」、「與其說是怕女友走光有危險，倒不如說是你自己心態像小孩」、「在一起之前就知道她的穿衣風格了，現在有什麼好管的」、「其實你敘述的這些都不是走光欸，裙子也能嫌喔」。

也有網友表示，他和原PO想法一樣，女友喜歡穿小露的衣服，但他告訴自己滿街都是這種穿著的女孩，雖然不喜歡女友被別人看，但身體是女友的沒有理由阻止；原PO後來也回應網友，他表示因為女友穿著清涼，曾被人跟蹤騷擾而去報警，所以發文詢問意見，希望大家能理性討論，表示自己都能虛心接受。

網友表示女友穿著清涼曾被跟蹤，因此限制女友穿著「bra top」類的衣服，他卻反遭網友罵爆表示管太多。（翻攝自Dcard）