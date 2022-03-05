左轉的黑色機車騎士當場死亡，現場留下一灘血跡。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

年輕的張姓騎士雖逃過死劫，仍重傷送醫急救中。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

台南市北區4日晚間9時發生一起死亡車禍，43歲張姓男子騎車沿和緯路2段西向東行，左轉育德一街，撞上對向車道同樣騎車東向西直行的23歲張姓男子，因撞擊力道過猛，43歲張男當場死亡，23歲張男則氣胸，送醫意識不清，仍在加護病房救治中。

這場車禍起因轉彎車未禮讓直行車，43歲張男騎車沿和緯路西向東行，在育德一街交叉路口時直接左轉，不料對向車道東向西行的23歲張姓騎士並未注意，兩車頭直接對撞，兩騎士都受嚴重撞擊。

警方調閱監視器畫面，初步調查，兩人均無酒駕，當時車速約超過時速40公里，現場兩部車前斜板都因撞擊粉碎，馬路上留下怵目驚心的一灘血跡。

其中43歲張男當場無呼吸心跳，救護人員到場緊急施以急救，仍無力回天。較年輕的張男雖逃過一死，也深受重傷，經急救發現有氣胸現象，且意識不清，現仍在加護病房救治，暫無生命危險。

張男當場死亡，警方通報檢察官相驗，詳細車禍事故仍待進一步調查釐清。