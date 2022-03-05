全球PC龍頭企業聯想集團董事長兼CEO楊元慶5日出席大陸全國人大「兩會」開幕式。楊元慶認為，要繼續把握產業數位化轉型的大勢，尤其中小企業更應透過發展數位經濟，以加速邁向「專精特新」。

澎湃新聞報導，大陸國務院在1月公布了「『十四五』數位經濟發展規劃」，其中的發展內容包括「數位產業化」和「產業數位化」兩個主要方面。

楊元慶認為，一方面，要大力發展「新基建」產業，讓數據中心、5G網路、雲計算、邊緣計算、人工智慧等數位產業不斷發展壯大，形成核心技術，做強做優做大數位經濟。另一方面，要以「新IT」助力各行各業的數位化、智慧化轉型，實現傳統實體經濟提質增效、轉型升級，才能增強中國製造的核心競爭力。

楊元慶認為，數位經濟發展的國家戰略中，中小企業和大型行業企業同樣重要。但在數位經濟發展進程中，不少中小企業存在數位化基礎薄弱，資金和技術人才匱乏等挑戰，升級改造動力不足等。楊元慶表示，大型行業企業應當承擔起企業社會責任，帶動和支持產業鏈上下游中小企業加快數位化轉型，尤其是「專精特新」企業發展壯大，支持更多的中小企業成為「隱形冠軍」和「配套專家」。