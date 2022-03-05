外送員在北市大安區送餐經過一家飲料店，意外發現價格便宜到誇張，立刻PO網分享。(圖／外送員的奇聞怪事)

物價飆漲，不論是小吃、飲品、書本以及各類民生用品，如今價格與10年前已經無法相比，尤其都市區更是如此。不過近日有外送員意外發現，竟然還有一杯珍珠奶茶只需要30元的店，更訝異的是店家竟然位在台北市大安區精華地段，讓網友直呼不可置信。

外送員在臉書《外送員的奇聞怪事》PO文表示，自己跑單到一半，經過一間飲料店，上面價目表讓他看呆，因為不論是珍奶或是椰果奶茶，都只要30元，直說「想不到台北市還有如此低價飲料店，趕緊買杯椰果奶茶壓壓驚」。

該店家不僅珍奶便宜，就連可可、多多類飲料也全都不用50元。(圖／外送員的奇聞怪事)

透過照片可以看到，這家店位於北市大安區復興南路上，價目表上紅、綠茶只要20元，奶茶25元，加上珍珠或椰果也只需要加5元，其他如昂貴的多多類、可可類飲品，這間店也全部壓在45以下，最貴的拿鐵咖啡也只要50元。

網友看到後也紛紛大喊：「我不信」、「台北市耶？見鬼了」、「這也太便宜」、「30元的珍奶已經是稀有品了」、「這是10年前的價格耶」、「太佛心了」、「就連南部一杯也要40了」，也有當地人透露，表示這家店只有老闆跟老闆娘2人在經營，但因為房子是自己的，不需要付租金，所以才能便宜回饋給大家。