美國國會議員指出，從俄羅斯全面入侵烏克蘭的事實來看，拜登政府先前提出的「整合性嚇阻」（integrated deterrence）概念顯然出師不利，強調應吸取教訓，加強軍事層面的嚇阻，包括在台海戰爭爆發前搶先為台灣提供大量武器等。

共和黨聯邦眾議員蓋拉格（Mike Gallagher）在眾議院軍事委員會（House Armed Services Committee）聽證會表示，拜登政府的整合性嚇阻概念於本次烏俄危機中進行首輪「測試」，顯然並未獲得成功。

蓋拉格認為，目前的政策可能過度強調非軍事手段，而對俄羅斯和中國大陸而言，必須將實際軍事實力放在其面前，才有希望實現嚇阻，警告若以整合性嚇阻為由降低對軍事實力的投資，美國未來將面臨進一步的嚇阻失敗。

蓋拉格感嘆，在俄羅斯發動入侵後，將武器運入烏克蘭變得十分困難。圖為於戰前運抵烏克蘭的「標槍」飛彈。（圖／路透社）

蓋拉格也感嘆，在俄羅斯發動入侵後，要將武器運入烏克蘭變得十分困難，認為美國從俄烏戰爭中學到最有用的教訓之一，就是應在台海戰爭爆發前先「武裝台灣」，因為國務院的推特發文「阻止不了習近平」。

包括美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）、主管政策的國防部次長卡爾（Colin Kahl）等高階官員近期強調「整合性嚇阻」概念，有意結合所有國家權力工具，包括外交、經濟與盟友等，以及最新的武器和技術，用於打造新作戰概念，消除各軍種、政府機構、外國盟友和其他夥伴之間的隔閡，可靠且靈活地融合地面、空中、海上、太空和網路能力，發揮1加1大於2的效果，讓對手無法招架。