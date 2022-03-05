為迎接國際婦女節，世界宗教博物館發展基金會與紅坊文教藝術協會合辦「改變『氣』『氛』！性平今日、永續明日」沙龍式論壇，邀請各領域表現傑出的女性代表，暢談如何培育全球性的女力視野，傳遞世界性的軟實力與職場創見。

世界宗教博物館館長馬幼娟致詞時表示，2001年開幕以來，自911到119，彷彿提醒人們反省，用愛與和平，落實尊重、包容、博愛的創館精神，從以人為本位，到兼愛善待萬物眾生，互濟共生、相依共存。

2場論壇全程以中英文進行，由銘傳大學兼任講師卡米拉（Camila Sáenz）主持，專人同步口譯，第一場子題「面對世界的變化，我們要具備什麼樣的軟實力」，由月亮屋創辦人李安妮（An-ny Lee）、台灣大學共同教育中心通識教育組戴可馨博士（Dr. Malabika Das）、IBC國際佛教聯邦共同主席張玉玲博士（Christie Chang）擔任與談人。

3人在女性自覺、身心靈整合、宗教等不同領域有非凡見解，各自分享培養軟實力的最佳方式及如何自然而然的達到性別平等，論述精闢。

第二場子題「改變職場的敘事方式」，4位與談人台灣亞洲交流基金會訪問學人胡莎娜（Sana Hashmi）、台中市食農教育發展協會創會理事長呂木蘭（Lu Mu Lan）、全球智慧城市聯盟副祕書長陳佳惠（Anita Chen）、來自巴基斯坦的台灣大學化學系博士生思依達（Syeda Zehra），分別在公共政策、永續農業、智慧城市發展、寶特瓶回收再生等領域有獨到想法。

晚上在台北市大安區的紅房餐酒館，還有「女力」藝展開幕及音樂饗宴，世界宗教博物館邀請新生代歌手李竺芯演唱《愛如花如種》，以歌聲傳揚佛法的IBC國際佛教聯邦共同主席張玉玲也發表佛曲，展現女性在藝文方面的成就。