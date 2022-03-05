不少人逛完好市多後，會順便去熟食區用餐，不過一名男網友抱怨，好市多的熱狗堡太鹹，每次吃完都要喝大量開水解渴，引起網友熱議，其中有網友表示，熱狗泡在水裡越久越鹹，建議他一大早去買比較不鹹。

一名男網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文表示，好市多的熱狗堡口味重鹹，每次吃完都會覺得特別口渴，必須喝大量的開水才能緩解口鹹的情況，好奇「有人跟我吃完的感覺一樣嗎？」

貼文一出，不少網友都點頭表示，「超鹹，只吃一次就不吃了，但我老公超愛，只能說口味看個人」、「美式賣場就是偏美式，較鹹、較甜」、「其實不用加醬就很鹹，配麵包剛好，單吃太鹹」、「我覺得很鹹，但是不鹹好像沒有吃熱狗的感覺」。

也有網友建議早點買，或搭配其他醬料與飲料一起享用比較好，「一大早買的比較不鹹，越晚買熱狗泡水裡越久，吃起來越鹹」、「今天一早買一份比較不鹹，以經驗來說越晚越鹹」、「覺得單吃的話很鹹，但配上麵包與配料就還好」、「要配洋蔥解膩」、「所以要加酸黃瓜中和一下，還要喝飲料解渴」。