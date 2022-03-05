曾和言承旭有過一段情的女星張熙恩，近幾年從模特兒轉型知性藝術家，去年更改名「原尹鋅」，以畫家身分首辦個人畫展，而除了事業外，現在她的感情也有了好歸宿，今(5日)她在社群報喜，透露邁入人生新階段，升格為人妻。

長相甜美、氣質高雅，昔被稱為「台版全智賢」的張熙恩，今在社群發文，寫下：「人生新階段，wedding ，當個夫寶」，宣布成人妻，突如其來的喜訊，讓粉絲都又驚又喜，紛紛送上祝福。而張熙恩稍早也獨家回應《中時》，證實今年1月初已登記結婚，另一半大她5歲，在金融業服務，英文名為Jerry Ma，2人認識大約2年。

被問到是否雙喜臨門？張熙恩表示：「還在等好消息。」有趣的是，老公的英文名字居然和言承旭一樣，她發現後也莞爾一笑。而問到她欣賞老公哪些優點？她甜蜜地説：「聰明善良孝順，寵妻魔人。」言語間充滿幸福快樂。

言承旭除了和林志玲的情纏13年的感情最為人所知外，另一段就是與名模張熙恩，兩人2015年被拍到同遊美國，言承旭鬆口稱女方是「很重要的朋友」，被解讀是默認戀情。

而張熙恩2019年坦言雙方曾交往2年多，當時男方受傷，她陪對方走過低潮，不過因聚少離多加上她有點做自己，最後以分手收場，不過兩人即使分手仍會連絡，昇華成如「家人」般的關係，念舊的言承旭，還曾悄悄請朋友幫忙買她畫展的畫，且要求不要說，讓她相當感動。