女星佩甄（李佩甄）出道多年橫跨戲劇圈和主持界，幽默談吐和爽朗個性獲得許多觀眾喜愛，特別有長輩緣，因此還有「台灣好媳婦」稱號；近年來佩甄減少在螢光幕上曝光，但依舊會透過社群平台分享近況，日前和朋友相約打高爾夫球，超合身穿搭一挺胸上衣彷彿快撐爆，讓粉絲驚呼「看到快暈了」。

現年45歲的佩甄和整形醫師王祚軒結婚10多年，有一對寶貝兒女，相當幸福，且她在演藝圈也是著名美魔女之一，體態更是維持得不像輕熟女；4日早上佩甄在臉書PO出一張運動美照，她穿了一套貼身運動服，極品S曲線全被看光，尤其挺身模樣格外「巨大」，上衣就像隨時要被撐爆，笑說「跟著姐姐動起來」。

45歲佩甄打高爾夫球大秀性感好身材。(圖/ 摘自李佩甄臉書)

佩甄一票演藝圈好姊妹紛紛跳出來在底下留言，「幹嘛幹嘛？！我頭都暈了」、「姐姐好辣」；粉絲則被佩甄超兇身材震暈，「姐別鬧了吧，妳也太正了吧」、「真的很會保持身材，厲害」、「完美視角」、「跳動的畫面看了頭好暈」、「怎麼越來越有女人味」、「這少女般的腰身」。