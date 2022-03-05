瞄準許多人懷念到日本旅遊的心情，以日式庭園為主題打造飯店園區的宜蘭綠舞國際觀光飯店，即日起至6月30日推出「LUCKY！綠舞開運御守り」住房專案，重現日本神社祈福儀式，讓住客一次體驗3種經典日式開運活動，包含「鯛魚籤」、「人形流」、「投瓮所」，不僅要帶給住客滿滿正能量和好運，許多有趣活動也要讓旅人來這裡更好玩又好拍。

宜蘭綠舞的「鯛魚籤」，復刻日本川越冰川神社儀式，祈願體驗完成後，還可將可愛療癒的鯛魚玩偶帶回家。（綠舞國際觀光飯店提供）

「鯛魚籤」源自日本川越冰川神社，不論是人生或愛情，皆可釣出一個專屬自己的開運籤言​；同樣源於冰川神社的「人形流」最道地的體驗方式，是拿取一張人形紙，並對著人形吹三口氣​，觸碰自己身上疲憊部位，將其轉移到人形紙上​，透過儀式，翻轉累積的困擾及不順遂；「投瓮所」源自於日本宮崎的青島神社，向平瓮許願並落入盤境，順利投入並可願望達成，若破裂的話，即可開運厄除。

宜蘭綠舞日式推出全新主題活動，復刻日本神社開運厄除儀式，用「人形流」將疲憊困頓轉移到人形上，隨水流去，翻轉不順遂。（綠舞國際觀光飯店提供）

「LUCKY！綠舞開運御守り」住房專案除了送房客體驗經典浴衣、近距離接觸及餵食園區內的超萌動物們之外，這3種日式祈福活動也都能體驗，每逢周六、日還可品嘗日本國民美食「鯛魚燒」，有抹茶紅豆麻糬及抹茶芋頭起司2款口味，重溫日本的美食旅遊魅力；「LUCKY！綠舞開運御守り」1泊1食入住家庭4人房，每房1萬750元起，平均每人2688元起。

全新推出的「鯛魚燒」有抹茶紅豆麻糬及抹茶芋頭起司2種口味。

「LUCKY！綠舞開運御守り」住房專案，每人最低2488元起便可入住，免費體驗道地日式祈福活動。（綠舞國際觀光飯店提供）

不只有日本主題活動吸睛，即日起至3月31日，綠舞日式主題園區美術館，邀請​累積50年藝術創作經驗，兼具陶藝及畫家身份的徐博正老師發表個展「與威尼斯共舞-超現代陶藝展」，本次作品主軸為老師旅行義大利威尼斯所攝下畫面，回國多年後沉澱心靈後梳理回憶，重以陶版畫方式演繹。​而日式庭園中還全新打造拍照打卡景點「天空之鏡」，旅人能透過鏡子利用光與影的折射，照出反射如湖畔般的美景，拍下夢幻美照留念。