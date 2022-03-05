「初戀還沒來，初吻已經沒了」，有名女大生上網發文，她表示與家教姐姐疑似日久生情，在倒數第二堂課時，因當天壓力大又焦慮，結束課程離開前被家教姐姐親吻，日後家教姐姐有來電道歉表示太衝動，並承認已有交往許久男友，女大生事後相當崩潰；網友表示「好渣」、「沒有職業道德」。

一名女網友在「Dcard」論壇發文，她表示去年學測前上網找一位家教補救理科成績，她見家教姐姐大她5歲，人長的漂亮，說話又溫柔，教學能力很好，兩人也成為好朋友，常聊生活瑣事，她也發現與家教姐姐互有好感，像是被稱讚可愛、手痠時會被按摩手指，甚至快睡著時會被捏臉。

直到，倒數第二堂課時，由於當天狀態不好，壓力大又焦慮，家教姐姐在她回家時，不時安撫她，家教姐姐還分享考前崩潰經驗，當她下車前被竟姐姐親吻，整個人就被嚇傻後離開，待回神時才發現初吻被奪走了。

最後一堂課時，家教姐姐一如往常出現，但卻有些距離感，氣氛尷尬，快下課時才知道隔壁桌有位男生是姐姐的男友放假來陪伴；後來原PO也接到姐姐的道歉電話，姐姐說男友交往已久，那天車上的親吻太衝動，但也希望不會影響她考試的心情。

文章一出，網友狂批家教姐姐「好渣」，甚至還有網友表示要向家教姐姐「男友告狀」，「真的不要這樣玩考生」、「好北爛」、「沒有職業道德」、「幸好沒有在一起」、「好誇張，逾矩了」、「初吻獻給渣渣了，抱抱妳」。

一名女大生感嘆初戀還沒來，高中就被家教姐姐奪走初吻；網見狀批「很渣」、「沒有職業道德」。（示意圖/shutterstock）