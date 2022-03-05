日前NBA籃網隊華裔老闆蔡崇信遭罰款50萬美金(約台幣1400萬元)，原因是讓同屬旗下WNBA紐約自由人隊球員搭包機飛行，而WNBA主席恩捷柏特(Cathy Engelbert)最近提到相關問題，解釋為何聯盟無法讓球員搭私人包機原因，她直言這樣的高成本讓聯盟無法承擔！

WNBA commissioner Cathy Engelbert says the league can't afford chartering flights for teams. https://t.co/4fw02TWaPl — USA TODAY Sports (@usatodaysports) March 4, 2022

蔡崇信出自於好意，讓WNBA紐約自由人隊球員多次搭包機飛行，近日遭聯盟處分，被罰款金額相當高，破了聯盟最高額罰款紀錄。恩捷柏特近日提到了這個處分，表示球隊與蔡崇信違反聯盟勞資協議，因為據2年前的新版勞資條款，球員最多只能搭升等版經濟艙。

而為什麼聯盟無法提供球員乘坐包機，恩捷柏特則給出詳細解釋說：「提供整個賽季包機所需金額超過2千萬美金，這會危及整個聯盟財務狀況，若是能得到贊助商的支持當然很好，但我們現在還找不到，因此聯盟不能這麼做。」直言聯盟完全無法負擔包機金額。

WNBA球員從2020年聯盟改制前只能搭一般經濟艙，直到新條款出爐後，「才能」搭豪華經濟艙，或同等升級經濟艙，而新版協議中些許提高球員薪資，聯盟和球員工會簽下一份8年合約，讓球員薪水有所增加，在這樣情況下，或許真的沒有額外資金提供包機福利了。