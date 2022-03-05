高雄1名男子日前在路上被臨檢，4名員警先是要求他熄掉手中香菸，男子回嗆目前已不用戴口罩、可抽菸，員警則要他說話小心一點，有密錄器可提告妨礙公務，男子最後態度強硬、不肯熄菸，被開罰6百，他事後發文罵法規稱「抽菸影響他人行車」才可開罰，但他當時深夜開車，何來影響他人，質疑員警胡亂開單。

該男子在臉書「爆料公社」發文表示，他日前上路遭4名員警臨檢，當下停靠嚕邊並熄火搖下車窗，先是遭1名員警誤會沒繫安全帶，接著1名女警問完資料後就要求他將香菸熄掉，還說車內需戴口罩、不能抽菸，他當下回應目前規定已放寬，這時另名男警竟嗆他說話小心一點，否則會提告妨礙公務。

警方依違反道路交通管理處罰條例開罰600元，他事後發文質疑當下根本沒有影響他人行車，認為員警胡亂開單，並貼出查到的法規。（翻攝自臉書「爆料公社」）

該男子說，他最後被員警依「駕駛人手持香菸、吸食、點燃香菸，影響他人行車安全」，警方依違反道路交通管理處罰條例開罰600元，他事後發文質疑當下根本沒有影響他人行車，認為員警胡亂開單，「我不舒服不會是因為那罰單，金額真的不多，只是遇到這種的警察你們會舒服嗎？口氣差誣賴你，懷疑你是罪犯」。

PO文曝光引來其他網友痛批「馬路上設臨檢站例行性臨檢叫做懷疑你是罪犯」、「笑死，你都說有法規，還說你開車抽菸又不會影響人，難道還要等你撞死人才開單？」「開車吸菸的人真的很沒品！搞不好一開始根本沒要開你這張，是你GGYY不肯熄菸才開的」、「警察要你熄掉你白目不肯熄才被開單的」。