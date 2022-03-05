晨露文化藝術基金會提供社福、公益等團體租借使用，回饋鄰里。（盧金足攝）

麗晨建設總經理王水樹廣蒐建築類與藝術類2000餘本書籍，開放民眾借閱會不會捨不得？他大器的說，「書要讀才是活的」。（盧金足攝）

麗晨建設總經理王水樹打造蜂巢地標建築「丰二三」，內部進駐晨露文化藝術基金會，廣蒐建築類與藝術類2000餘本書籍，都是他從世界各國扛回來，開放借閱會不會捨不得？他大方的說，「書要讀才是活的」。

「紅磚可蓋成這樣的建築空間，木頭可以蓋這麼美的房子」，王水樹翻開一本本大部頭的建築書籍，眼睛發亮的說，「重量級」的專業書，都是他出國旅行或洽公海外時，特別到當地書店搜集，因為太珍愛建築書類，不惜在旅程中一本本扛回台灣，專業書籍不僅價值不貲，愛好建築的心也是精誠所至。

「丰二三」是麗晨建設營運總部，整座建築物設計的蜂巢牆面，還長出綠意盎然植栽，令人驚艷的建築亮點，已在全球連拿九項大獎，台灣建築以融合「風、光、水、綠」四大設計元素，站上國際舞台。

王水樹為營運總部設計的外觀是植生牆，採用透光的蜂巢，半年一次轉動花盆，達成內外皆美，植栽選擇以好維養、適合蜂巢大小的生長速度。

「丰二三」近期連續橫掃包括全球卓越建設獎、美國謬思設計大獎、義大利設計大獎、法國創新性設計大獎、德國標誌性設計獎等9項國際級大獎，今年再獲「美國LEED綠建築認證v4版」辦公大樓類最高等級的白金級認證。

王水樹強調，秉持「取之社會、用之社會」的企業責任為出發點，將原址老屋拆除重建美化市容，為達友善環境永續發展，建築規畫帶入綠建築永續環境設計。

建物亮點還包括，9樓精鑄廳三面落地採光，為可容納50人的大型會議空間，可進行商務洽談、研討會、產品發表會等活動使用，2樓健身中心則備有跑步機、飛輪、健身車、可調式腹部及多功能訓練椅、拉舉訓練機等專業重訓設備。

「丰二三」建置包括造價上億元的多功能展演廳，打造媲美歌劇院的晨露廳，提供257個階梯座位，可做為音樂會、舞台表演，期望透過舉辦展覽、座談、表演、演講、出版等活動形式，扶植並發掘在地優秀青年人才，為城市注注入藝術活水。