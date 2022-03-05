台中葳格太陽5日作客新北中信特攻主場，當家洋將桑尼（Sani Sakakini）全場攻下21分、14籃板、11助攻，達成個人國際生涯首次大三元紀錄，同時也是太陽隊史首次大三元，助隊終場113比105踢館成功，拿下本季第10勝，戰績也超越台啤英熊，升上第3名。

太陽此役最多落後17分，但全隊都堅持沒放棄。總教練卡米諾斯（Iurgi Caminos）就說：「雖然我們上半場落後，但其實內容打得不錯，我中場告訴球員繼續堅持，並在第4節改為區域防守，利用那段時間追分。」

太陽最後6分鐘拉出18比0的致勝攻勢，成功逆轉戰局。值得一提的是，太陽單場團隊助攻37次，改寫聯盟單場單隊最多助攻紀錄。桑尼就說：「這就是我們打球的風格，我們分享球、相信彼此，靠著團隊搶下勝利。」

桑尼貢獻21分、14籃板、11助攻，是他個人國際賽生涯首次大三元，他笑說：「我以前總是8助攻或9助攻，每次都差一點，但今天11次助攻也是隊友能把球投進，所以能完成這數據要感謝隊友。」這也是太陽隊史首次大三元、T1聯盟本季第4次大三元。

另外，太陽塔克（Anthony Tucker）也有20分、10籃板、9助攻的演出，同樣只差1助攻就完成大三元。陳靖寰則拿下全隊最高26分，合力助太陽收下本季第10勝，戰績10勝7敗，超越台啤英熊，獨居排行榜第3。