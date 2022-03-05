除暴特勤隊在場外展示精良武器及裝備，並身著戰鬥服與民眾合影留念。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

刑事局為提醒學生在課業之餘，應以正當休閒活動釋放壓力及展現反毒反詐決心，5日與T1 LEAGUE職業籃球聯盟台啤英熊籃球隊合作舉辦宣導活動，在台北市立大學體育館台啤英熊主場迎戰台鋼獵鷹的比賽中，由活動大使元元及刑事局吉祥物刑事Bear開球，新北市警察局也出動全國第一支警犬隊到場，吸引許多民眾目光。

刑事局在場外還設置反毒反詐犯罪預防宣導及除暴特勤隊武力展示攤位，擺設仿真的毒品模型，包括近期常見新興毒品包裝等，讓民眾對毒品樣貌有初步認識，避免掉入毒品陷阱；除暴特勤隊展示包括MK18、M4突擊步槍、MP5衝鋒槍、M870破門槍及各式防彈衣、頭盔、盾牌等精良武器及裝備，隊員並身著城市攻堅戰鬥服、山區緝毒任務服及狙擊任務服三種應勤裝備與熱情民眾合影留念。

刑事局提醒目前最常見的假交友投資詐騙手法，除了在網路交友時要小心，不要被帥哥美女的照片迷惑，只要被加入LINE群組，並提到穩賺不賠、保證獲利，就一定是詐騙；詐騙花招推陳出新，但只要把握「calm(冷靜)、check(查證)、call(求助)」3C原則，接到陌生來電或訊息務必保持冷靜，交易匯款前多方求證，有疑問可隨時撥打24小時165反詐騙專線詢問或請求協助。

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