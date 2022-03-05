為了孩子飲食均衡著想，幼稚園的伙食大多都很豐盛健康，遇到特殊活動也會準備不同好料，不過一名媽媽氣憤表示，幼稚園帶孩子去校外教學，卻準備義大利麵和炸物當午餐，對此感到相當不滿，不過多數網友都認為原PO太小題大作，「我相信小朋友都很喜歡這份午餐」。

原PO昨（5日）在臉書社團「爆料公社（官方粉專專屬）」貼出就讀幼稚園的孩子去校外教學時吃的午餐，內容包括肉醬義大利筆管麵、薯條、雞塊和一杯飲料，讓她相當不滿，直言「孩子現在正處於長身體的階段，白飯、蔬菜是最基本的主餐吧」。

照片曝光後，立刻湧入近4000則留言，紛紛表示，「又不是天天都這樣吃，一學期一到兩次而已」、「校外教學就是一切跟平常不一樣，小孩開心、大人方便呀，不然家長是有要自己煮給小孩帶嗎」、「我相信小朋友都很喜歡這份午餐」、「幼稚園校外教學吃麥當勞，是我最快樂的童年」、「拜託不要為難老師，剝奪學生的小確幸」。

還有幼稚園老師現身說法，「每次校外教學讓孩子吃這些，是為了讓他們開心、放鬆，不過擔心被爆料，所以我都會事前先跟家長溝通，若不能接受就請他們自備孩子的午餐」、「我們有幾次幼兒園廚房設備出問題，也是吃麥當勞，但沒有任何家長抱怨過」。