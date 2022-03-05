俄羅斯和烏克蘭的戰事仍在繼續，《紐約時報》專欄作家Thomas Frieman近日撰文，預測俄烏戰爭最後可能有3種發展及走向。第一，俄烏戰爭將大量血流成河。第二，是雙方談判後撤兵。第三，靠俄羅斯人民推翻普丁政權。不過，《美麗島電子報》董事長吳子嘉對此分析指出，第三種戰爭發展幾乎不可能。

《俄羅斯衛星通訊社》報導，俄羅斯政府宣布，自格林威治標準時間清晨7時（台灣時間15時）開始停火，為平民開放人道走廊。另據《美聯社》報導，俄羅斯國防的聲明指出，俄軍將在烏克蘭南部戰略港市馬立波（Mariupol）及烏東城市沃爾諾瓦哈（Volnovakha）停火，讓民眾撤離，但目前尚不清楚這項停火協議將維持到什麼時候。

吳子嘉5日在其主持的網路節目《董事長開講》指出，今天烏克蘭總統澤倫斯基要求西方在烏克蘭建立禁飛區，但遭到歐美拒絕，原因是因為要建立禁航區，等於要直接派空軍和俄羅斯開打，那事情只會再度擴大，因此，西方領導人目前只能狠下心，等待「俄軍屠城」。

吳子嘉解釋，自己最近在美國《紐約時報》看到一位名為Thomas的專家投書，和自己的觀察非常接近，該專家預測俄烏戰爭3種可能結局。第一，俄烏戰爭將大量血流成河。第二，是雙方談判、骯髒地妥協並撤兵。第三，就是聖經上面講的一種不可能發生的狀況，叫做「救贖」，即靠俄羅斯人把普丁推翻，但他覺得幾乎不可能。

吳子嘉指出，第一種血流成河的結局，是比較有可能的，因為西方國家若要出兵，需要俄軍有實際的「戰爭屠殺平民」事實，歐洲、美國的民意輿論看到俄軍的惡行惡狀，形成非常大的民意反彈，老百姓就會上街頭要求政府出兵，屆時各國政府有民意支持，才有較強的理由出兵。此外，吳子嘉也說，因為普丁舉動相當瘋狂，西方可能還沒研究出應對措施。

節目中有網友提問「既然戰爭拖越久，對俄羅斯越不利，普丁為何還堅持?是在等什麼機會?」吳子嘉說，吳子嘉說，普丁沒有打過大型戰爭，因此歐美可能有意把戰事問題長期化，藉拖越久對俄羅斯經濟越不利，但問題是這樣拖下去，最倒楣的還是烏克蘭人民。

最後，吳子嘉強調，俄烏戰爭開打十多天，發展至今的戰事走向已經不是烏克蘭總統澤倫斯基能決定的，而是美國總統拜登和普丁的戰爭，澤倫斯基是完全沒有主導權的。