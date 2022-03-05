3日全台大停電，逾500萬戶無電可用，引發民怨。台南市永康區公園路一帶今天（5日）晚間又傳出「跳電」。媒體人吳子嘉發出驚人之語表示，全台大停電 ，民進黨政府卻沒有能力規畫未來，台灣根本已經變成第三世界國家，他甚至質疑這是「亡國之兆」。

吳子嘉5日在《董事長開講》網路直播節目中認為，經濟部長王美花沒有一件事情搞清楚過，也沒有不敢答應的事情；他甚至不解為何王美花不適任，卻一直不換掉她。

吳子嘉覺得，台灣缺電和半導體的生產，已經不是台灣的國安問題，而是全世界產業鏈斷鏈的問題。一個國家缺電、半導體生產不出來，會害到歐洲、美國、日本等主要國家的各種產業，尤其是汽車產業，這麼大的事情，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌能夠扛這個責任嗎？到現在為止，他們的態度是正確的嗎？

針對全台大停電 ，吳子嘉認為，台灣根本已經變成第三世界國家，他甚至質疑這是亡國之兆。從民進黨執政以來，台灣電力的需求大幅度增加，但現在的政府卻沒有能力規畫未來、比如沒有能力規畫台灣產業的升級，或是產業升級後增加電力需求的可能性。