台鐵公司條例官方版本出爐，台鐵凍漲26年的票價也被提出來討論。過去每逢談到「台鐵合理票價」議題，被引述率很高的台灣鐵道暨國土規劃學會，其實早在2018年就提及幾項大原則。

首先，鐵道學會認為，不要再用自強、莒光、復興、區間等車種去區分票價，而應該以「通勤區間車」與「城際直達車」來思考票價結構。

目前全國軌道公共運輸每公里運價皆大於3元、公路公共運輸（公車、一般公路客運）是每公里2至3.25元。現行台鐵通勤區間車每公里是1.46元，最小10公里起跳；鐵道學會建議漲到每公里2.00元，最小10公里起跳。換算起來，目前台北到汐止是22元，就可以漲至30元；基隆到台北41元，可漲至57元。

「城際直達車」目前每公里2.27元，鐵道學會建議漲到每公里2.70元，且捨去個位數零頭。以此公式，目前台北到新竹是177元，就可以漲至210元；台北到台中375元，漲至440元。

其次，鐵道學會認為，現行傾斜式列車如普悠瑪號、太魯閣號都比照自強號票價，其實不合理。傾斜式列車比自強號快得多，應把它省下的時間以「每分鐘加收新台幣1.5元」來計價，方便起見捨去個位數零頭。例如，台北到新竹的自強號費時60分鐘，新票價210元；普悠瑪號僅需49分鐘，新票價就該是230元。

不過，通勤區間車每公里僅漲至2元，是軌道運輸和公路運輸的「地板」，是否定價太低？鐵道學會對本報說明：設定基礎票價時，除考慮「台鐵與其他公共運輸」的對比之外，也須思考台鐵本身票價的漲價率。

因為台鐵票價已經被扭曲很久（民國84年迄今未調整），如果一次漲足，民眾可能無法接受；故學會先以「公共運輸現有費率的地板值」來設定。

另外城際直達車的調漲為何不是跟高鐵比價？鐵道學會表示，通勤列車費率以地板值設定之後，其實快速列車和地板值之間的差異，主要來自於「時間成本」的落差。與高鐵相比雖然看似直覺，但台鐵與高鐵本來就是基於不同系統服務的運輸工具（另外的案例是桃園機場捷運，其費率跟高鐵是同一等級），因此設定快速列車費率時，不會做跨運具的設定，而是與台鐵自己比，相較於基礎費率省下多少時間；而這個可節省的時間，就是旅客「拿金錢買時間」的差異數。