萬物皆漲的年代，雞腿便當都破百元了，從台北到桃園搭火車（用電子票證）卻不到40元。台鐵票價凍漲26年，早已影響台鐵員工士氣，但其實2007、2017年、2018年交通部都提過台鐵漲票價，只是都被行政干預給搓掉。

行政院周四（3日）拍板通過交通部版本的台鐵公司條例，當天台鐵局長杜微也對媒體表示，已委請外部專家會同研究計算台鐵票價費率及訂定合理票價，預計8月會有初步成效，屆時也會請交通部參酌。

台鐵從1995年9月以來就沒有調整過票價。2007年交通部曾提報行政院，建議調漲短程（70公里以內）票價，隔年行政院通過核定，卻因為碰到金融風暴，漲價計畫因此擱置。

2017年10月台鐵傳出正在研擬票價調整機制，當時台鐵在交通部內部會議建議區間車平均漲幅約7.5％，自強號平均漲幅約20％，區間車台北到板橋將從新台幣15元漲到25元，自強號台北到高雄將從843元漲至1011元。

不料消息曝光後引來立委反對，理由有二：第一，北高自強號若漲至千元，只比高鐵便宜近500元，但卻慢2小時；第二，台鐵票價若漲，恐怕會帶動其他物價調漲。時任交通部長賀陳旦與行政院院長賴清德只好宣布暫無漲價計畫。

隔年6月賀陳旦再提台鐵公司化管理的可能，台鐵局長鹿潔身也表示「台鐵財務狀況一直都不是很理想，票價是對整個財務結構改善的重要事項，未來公司化財務結構才會更健全」。但因年底大選在即，加上2018年10月發生普悠瑪列車翻覆意外，新任交通部部長吳宏謀遂宣布「台鐵2年內不會調漲」。