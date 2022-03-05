看準國人愛吃火鍋商機，「燒瓶子」火鍋店大手筆砸下4千萬鉅資，在北屯區東光軍功商圈打造佔地200坪新店，今（5）日正式開幕！適逢歐俄烏戰爭，「燒瓶子」為聲援烏克蘭，鼓勵合作伙伴及親友將祝賀花籃費用，轉為實質捐款，更製作捐款背板鼓勵消費者共同表達追求和平心意，獲得肯定。

從彰化員林崛起的「燒瓶子」火鍋店，主打個人鴛鴦鍋，一鍋可同時品嚐兩種湯頭，消費者還可無限享用飲料等，迅速在市場竄紅，各家分店每逢用餐尖峰時段幾乎都是大排長龍，一位難求。

去年疫情期間國內餐廳業者幾乎都被打趴，但燒瓶子火鍋店訴求個鍋用餐，且嚴格落實防疫規定，大幅降低染疫風險，受到外縣市老饕鐵粉青睞，紛紛敲碗建議到台中市展店。

經評估後，燒瓶子火鍋店決定斥資4千萬元，選擇在台中人口成長最為顯著的北屯區東光軍功商圈插旗展店，5日正式開幕，全店佔地超過200坪，座位數將近150個，並附有專屬停車場。

今日開幕活動中，燒瓶子火鍋店特別邀請長期致力早期療癒的在地社福機構「十方啟能中心」出席，由慢飛天使們在台上載歌載舞，主辦單位也慷慨解囊10萬元，用捐款實際行動表達支持公益決心。

餐廳品牌發言人李思慧指出，國人愛吃火鍋，根據統計，國人一年可以吃掉將近3億鍋，創造高達400億商機！燒瓶子採個人鴛鴦鍋，為創造差異化，每家店都提供10種以上獨門特製湯頭，搭配各式肉品主餐及個點搭配，創造上百種點餐組合，讓消費者吃到自己最想吃的。