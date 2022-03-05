縣市長選舉將於年底登場，其中在基隆市部分，國民黨可能人選是前立委謝國樑，民進黨方面，則以現任立委蔡適應呼聲為高，引發各界關注。《美麗島電子報》董事長吳子嘉5日公布一份基隆市長選戰民調，結果顯示，謝國樑以微弱優勢勝過蔡適應；吳子嘉分析指出，這對執政黨的候選人是很大的警訊。

吳子嘉5日晚間在自己經營的網路直播節目《董事長開講》中，搶先披露一份《美麗島電子報》的基隆市長選戰的民調，結果顯示，若在「三腳督」的情況下，國民黨的謝國樑獲得33.5%支持度，民進黨蔡適應32.6%，無黨籍黃希賢3.1%；若是藍綠對決的情況下，謝國樑以39.7%的支持度，勝過蔡適應的36.6%。

同時，《美麗島電子報》的民調也顯示，林右昌的滿意度高達80.6%，不滿意度12.5%；蔡適應滿意度56.4%，不滿意度18.6%。吳子嘉直言，看到這份民調後他非常意外，因為林右昌有80%滿意度，為何蔡適應還跟謝國樑打成平手？「太不合理」，那麼高的民調，林右昌和蔡適應又都屬於正國會，結果居然和藍營打成平手，未來發展很難預料，換言之謝國樑空間很大，他也還沒正式表態。吳子嘉認為，這樣的情況對執政黨未來候選人是很大警訊

此外，日前的另一份民調顯示，國民黨若派謝國樑和立委蔡適應對決，將獲得40.4％選民支持，與對手僅差0.1個百分點；若加入民眾黨立委邱臣遠形成「三腳督」，則會以39.5％超越蔡適應的38.7％。對此，謝國樑坦言此趨勢和內部所做的民調很接近，他將非常努力，共同團結打贏選戰。