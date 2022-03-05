俄羅斯與烏克蘭自2月下旬爆發激烈戰事，導致超過百萬名烏克蘭難民逃離家園進入波蘭、斯洛伐克等鄰近國家避難，生活物資匱乏，亟待世界各國伸援相助以度過難關。為協助受戰火影響而逃到鄰國避難的烏克蘭百姓，外交部宣布自3月7日（週一）至3月18日（週五），每日上午10時至下午5時（包含週末），開放接受民間捐贈物資。募集完成後將寄送至鄰近烏克蘭的歐洲國家，透過當地救濟單位照料烏克蘭難民。

捐贈方式說明如下：

1.請有意捐贈者参考附件清單中所列的物資及藥品項目；清單以外的物品恕暫不接受，以兼顧實用性及後續運送的便利與安全。

2.我國個人或企業團體如果想捐贈物資，請填妥附件登記表（或於捐贈地點現場填寫），並以傳真（02-2389-9694）或電子郵件（[email protected]）傳送外交部。

3.捐贈方式可於上述期限內（3月7日至18日、每天上午10點至下午5點）送至外交部西側門（台北市中正區凱達格蘭大道與公園路交叉路口），或郵寄至外交部（100台北市中正區凱達格蘭大道2號外交部秘書處），並註明「捐贈烏克蘭物資」。如果是大量捐贈物資則請先與外交部聯繫，以利安排適當交運方式。

4.洽詢專線電話（自3月7日上午10時開放撥打，請於上班時間來電）：（02）2348-2863或2348-2864；以及2348-2094（民間非政府組織專線）

外交部指出，我國政府為發揮人道精神，於2月28日緊急運贈27噸醫療物資並於3月2日設立募款專戶；外交部持續接獲熱心民眾及企業團體電話詢問，如何捐贈物資支持關懷烏克蘭的人民，於是決定接受各界捐助物資，以回應國人的期待及愛心。