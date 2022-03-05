動力火車5日第3度登上台北小巨蛋舉辦「都是因為愛」世界巡迴演唱會，邀來五堅情擔任嘉賓合唱〈艾琳娜〉，引起尖叫，尤秋興表示2團很有緣分，因為動力火車去年擔任「九澤CP」演唱會嘉賓，加碼邀來「五堅情」一起站上小巨蛋熱唱，7人互動逗趣，即興取名組成團體「七逃囝仔」，尤秋興自嘲：「但我們年紀不小了。」

動力火車感謝五堅情前來相挺，小賴還在台上幽默考驗顏志琳的身體柔軟度，親自示範M字腿，顏志琳不甘示弱背著吉他也賣力秀M字腿，讓小賴直誇「可以過關。」尤秋興爆料顏志琳的女兒視五堅情為偶像，顏志琳開玩笑：「女兒說不要在台上講。」隨後恭喜五堅情接連登上高雄巨蛋、台北小巨蛋，顏志琳打趣說對五堅情的行程瞭若指掌，甚至比動力火車的工作還要清楚，「每天都聽我女兒在講。」

尤秋興笑虧顏志琳每次上通告遇到五堅情就要一起合照，都是為了要交差給女兒，讓五堅情直呼：「好榮幸。」動力火車時隔5年，再度登上小巨蛋，一開場，2人分別身穿螢光色閃電西裝，乘著12公尺高的「電梯舞台」出場，全場共500支電腦燈、13台30瓦全彩雷射營造磅薄氣勢，飆唱〈I’ll Be Back〉、〈繼續轉動〉揭開序幕。

2人開心向粉絲打招呼，尤秋興感性說很久沒來小巨蛋開唱，加上近年因為疫情、疾病加上戰爭，格外珍惜在舞台上的機會；動力火車原定在去年7月攻蛋，但因疫情2度延期，尤秋興還把去年的演唱會延期，幽默說成「流產」，逗笑全場。

動力火車擁好人緣，同門的林宥嘉、周蕙、F.I.R.陳建寧與阿沁等同門師弟師妹，好友曾國城、施名帥等人皆到場力挺；曾國城表示與動力火車時常私約打高爾夫球，直誇動力火車歌曲對他十分有意義，「到半百還讓人家覺得他們很好騙，希望動力火車的歌聲可以把納豆整個人喚醒，一起集氣。」動力火車昨演唱會舞台耗資3000萬打造，吸引12000名粉絲朝聖，票房共吸金3000萬元，收支打平。