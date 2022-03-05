大陸女星范冰冰在2018年捲入陰陽合約逃稅案，被官方重罰約新台幣40億元的天價罰款，更淪為劣跡藝人，原本如日中天的演藝事業一夕崩塌；范冰冰被大陸封殺多年苦無復出機會，近期傳出將驚喜客串韓劇，還有韓國路人在街頭捕獲野生范冰冰，亂髮憔悴模樣流出。

農曆春節前范冰冰傳出搬新公司好消息，讓外界都好奇她何時強勢回歸影視圈，至今卻沒有動靜；直到2月底韓國論壇有網友爆料，在街上看到范冰冰，當地媒體也向各家電視台求證，確認范冰冰確實人在韓國，低調客串JTBC電視台的電視劇《Insider》，但演出角色並未公開。

近期傳出范冰冰將驚喜客串韓劇，還有韓國路人在街頭捕獲野生范冰冰，亂髮憔悴模樣流出。(圖/ 摘自微博)

近日網上流出范冰冰被當地路人側拍的照片，一頭亂髮和尺寸偏大的衣褲，看起來憔悴又無神；但不少人推敲應該是拍戲需求的裝扮，儘管便服相當休閒樸素，還是遮不住她自帶的女神光環，粉絲也都很期待看到作品播出。

而先前韓國論壇爆出范冰冰客串電視劇的消息，正反意見兩極，有人樂見其成，但部分網友卻不支持，紛紛質疑「為什麼一定要找她？」、「她是誰啊？沒看過她」、「不能找有名一點的來客串嗎？」、「沒必要找范冰冰吧」、「怎麼不找湯唯？她老公至少韓國人」。