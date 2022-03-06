在全球都感到不可置信的情況下，俄羅斯總統普丁下令俄軍全面進攻烏克蘭，二月二十四日烏東以俄羅斯人為主的頓內次克及盧甘斯克宣布獨立，俄軍朝著基輔前進，原本已受困高通膨的全球股市，如今再受到戰火及高油價襲擊，使得二○二二年的投資增加非常大不可預測的變數。

作為這次發動進攻的國家，俄羅斯已被歐盟標定為流氓國家，全世界口徑一致對俄羅斯展開制裁，包括資金匯兌的SWIFT機制，俄羅斯股市一度大跌到一六八五點後宣布停牌，俄羅斯盧布也急貶，最低跌到一一二兌一美元，而俄烏開火也牽動油價上揚，ＷＴＩ油價最高衝到一○九美元，北海布蘭特原油也到一一五，ＣＲＢ指數也衝過二八○點，繼續向前奔馳。

美元衝高成了避險工具

原本已受到通膨壓力回檔的股市，這回在油價衝高下，高通膨與俄烏開火，已成為二○二二年投資最險峻的大問題，現在大家必須針對在高通膨及戰爭陰影下的投資，例如美元衝高，成了避險工具，美元指數已拉升到九七．五七五，新台幣也回貶到二八左右，美國各大指數呈現巨大跌勢，Nasdaq從最高的一六二一二．二三跌到最低一三○九四．六五，跌幅高達二一．九二％，道瓊指數從三六九五二．六五跌到三二二七二．六四，也下跌十二．六％，歐洲股市更是呈現全面下跌的走勢。

如果以年線來定多空，全球股市只剩下台灣、越南等幾個東協國家，包括印度，股市是呈現多頭排列，台股元月下跌五四四．四四，跌幅是二．九九％，二月小跌二二．二二，跌幅是○．一三％，如果從最高的一八六一九．六一到最低的一七五五四．九七，跌幅五．七二％，台股比全球股市表現都還強勁。

這當中，台股有一個最大的防護網是即將公布的二○二一年財報，第四季財報正逐漸揭露，面對國際情勢詭譎難測，未來投資必須把基本面擺在中間，這次俄烏開火，外界原以為俄羅斯國力強大，很可能一天就攻下烏克蘭，沒想到戰爭開打，俄軍攻勢遲滯，到三月二日為止，戰事已延續一周，隨著國際援助力道增強，烏克蘭若挺過兩周，俄羅斯經濟可能不支，這個世界又會有大變化。

這次普丁成為歐洲凝聚的最大力量，本來歐盟有如一盤散沙，這回同仇敵愾，德國更是宣布每年一千億歐元擴張軍備，瑞士也放棄中立國立場，波蘭、芬蘭、拉脫維亞，甚至丹麥都直接派兵或供應武器給烏克蘭，這是歐洲幾十年來最大的一次變化。

有人把台灣說成「今日烏克蘭，明日台灣」，其實這次「戰鬥民族」攻入烏克蘭，這是國界相鄰，且都是平原的兩國，俄軍都不能事事如願，台灣有海峽天然屏障，加上海軍、空軍的戰力，再加上現代科技力量對軍事的影響力，台灣不會有大家想像那麼弱的一天，而且，台灣在全球地緣政治中的地位又更上一層樓，這是大家要有的新體會。

回頭看台股的投資，一是台股未來生態系會出現大的改變，內資力量會超越外資，外資從二○一八年以來大力賣超台股，除了二○一九年出現買超外，其他三年都是大賣超，二○一八年賣超三五四八．六一億，台股那年跌九一五．四五，這是台商回台投資第一年，二○一九年外資買超二四四一．七六億元，台股上漲二二六九．七三，之後兩年外資大賣超台股，二○二○年賣超五三九四．六九億，台股上漲二七三五．六九；二一年外資賣超四五四○．○七億元，台股仍上漲三四八六．三，過去四年，外資賣超三年，今年到二月底為止，外資又賣超台股一九七三．七八億元，累積從二○一八年以來，外資淨賣超台股一．三兆元，但台股並沒有被外資賣下來，原來是壽險大戶及投信資金把籌碼接走了。

內資力量超越外資

二月以來，在外資單月賣超一六五三．三八億元的情況下，投信連續買超，整月買超金額四三六．八六億元，在台商資金回流進入第四年的情況下，內資逐漸取代外資，過去外資完全主導台股的情況已被翻轉，外資報告影響力也逐漸下降，接下來台灣要重建新的財富管理體系，過去台灣人把錢放在境外，都是透過花旗、瑞士銀行、瑞士信貸等國外大行在理財，未來財富管理若能在台灣生根，這會是台灣金融業最大的一塊餅。

接下來大家要把焦點放在公布年報公司，在年報揭露中，仔細檢視個股，我來提幾家公司，例如，中鋼公布第四季淨利一七五．五五億，ＥＰＳ一．一一元，第四季比第三季淡一些，但是跌幅有限，全年稅前大賺八四四億，稅後也有六二○．五三億元，ＥＰＳ四．○二元，這是中鋼史上最好的獲利成績單，宣布今年配發三．一元現金，殖利率八．六％，這個重磅宣布，立刻讓股價大漲逾五％，三月一日成交量十九．二一萬張，股價最高到三八．六五元。

中鋼這個宣示，立刻成為高殖利率的公司，如果整體鋼價繼續在高檔，中鋼會成為重量級的投資股，像市場以美國為主的大成鋼、大國鋼，今年在長榮家族股權爭戰中可能扮演重要角色的長榮鋼，還有今年可能配四元股息的新光鋼都值得注意。最近不鏽鋼板的新鋼連拉兩支停板，主要是鎳價大漲，台灣有競爭力的不鏽鋼熱軋，一家是華新，另一家是燁聯，未來是最大受益者。（全文未完）

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