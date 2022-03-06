先買後付版圖爭霸戰開打，7百萬無卡族成為人人爭先恐後的新藍海。中租搶下灘頭堡，但日商AFTEE不讓它專美於前，今年也喊出交易金額成長250％的目標。

瞄準台灣的7百萬「無信用卡」族，先買後付（Buy Now, Pay Later, BNPL）的服務，在疫情期間電商使用量暴增的趨勢下異軍突起，除中租控股旗下仲信資融公司推出的「中租零卡分期」業績大爆發，另一家日商公司AFTEE，2021年在台會員也成長175％，近日更喊出「今年交易金額要再成長250％」的目標，預料將掀起國內BNPL市場一場廝殺戰。

所謂「先買後付」的支付方式，是指由業者預先給予消費額度，消費者結帳時，可選擇一次繳清，也可選用分期付款；由於每月繳款採固定金額，不再衍生額外的循環利息，消費者不需要跟金融機構打交道，因此受到許多因工作型態、收入等因素無法申請信用卡的「無卡族」青睞。

40歲以下用戶為大宗

中租表示，儘管台灣信用卡相當普及，但20歲以上、未申請信用卡的人仍高達7百萬名，即使擁有信用卡，仍約有4百多萬人的消費信用額度不足，造成消費行為受到限制，這是先買後付市場蓬勃發展重要的利基。

台灣目前經營BNPL的業者共有6家，除了中租零卡分期以及日商AFTEE，還有PChome的樂分期、fasney、新加坡新創Atome及BeautyPay，而目前會員數以前兩者最多，分別有1百萬戶、50萬戶。

其中，去年底母公司Net Protections Holdings Inc（NPHD）在日本證交所掛牌上市的AFTEE，2018年開始在台服務，目前在台會員數雖然只有中租零卡分期的一半，但去年交易金額卻比前年成長250％，格外引起市場關注。

AFTEE台灣分公司總經理角元友樹說，AFTEE在台BNPL業務能持續成長，第一與電商產業高度發展有絕對關係，這也意謂著，能協助消費者快速結帳的線上支付業者就能勝出，而AFTEE強調快速結帳、減少消費者網購結帳流程斷點，是最大優勢。