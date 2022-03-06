根據環保署空氣品質監測網顯示，今(6)日台灣地區的空氣品質受到風速減弱，擴散條件較差等因素影響，中南部的空氣品質不佳，恐到「橘色提醒」等級。每當空氣品質不佳時，敏感族群的過敏症狀會變得更難以控制，甚至會使不曾有過敏問題的族群也會不舒服。

多項研究指出，空氣汙染對身體的影響不只在於呼吸道，增加氣喘、過敏、肺癌風險外，對心血管也有顯著的傷害。台大醫院心臟內科主治醫師蘇大成說，空氣中的汙染物質PM2.5可以穿過肺泡，帶著毒素循環全身，到處刺激血管壁，更容易產生血栓。無論短期或長期的PM2.5暴露，都會大大傷害健康。

一篇刊登在《Pollution and the Heart》的研究指出，PM2.5顆粒濃度與發生心肌梗塞、中風以及心血管死亡風險都呈現正相關，PM2.5濃度每上10 µg/mm，心血管事件風險就增加0.1-1.0%。而體內PM2.5濃度上升時，將導致血管張力改變、血壓升高，增加頸動脈、冠狀動脈硬化、動脈粥樣硬化斑塊、左心室肥大、慢性腎臟病等風險。

●空汙傷身 這樣吃強化免疫力

常見的空汙影響健康症狀，還包括眼睛乾癢而刺痛、喉嚨癢痛又咳嗽、皮膚癢加上鼻子過敏、使心腦血管疾病惡化、癌症風險也提高。嫚嫚營養師建議，日常可以透過飲食和生活習慣，做些輔助調理，降低空汙傷害：

●3招降低空污威脅

空氣汙染無所不在，在大環境難以改變的情況下，自我保護更顯重要。除了飲食之外，下列3個守則也可以做為降低空汙威脅的參考：

1.減少室內污染源：

包括空氣品質不佳時，在家使用空氣清淨機、不要點香、室內裝潢與家具要選擇環保無甲醛成分等。也可置放一些綠色盆栽，像是常春藤、黃金葛、虎尾蘭、萬年青等，都是好照顧又能清淨空氣的選項。

此外，烹調時減少煎，油炸、快炒等易冒煙的烹調方法，煮食後不要馬上關閉抽油煙機，可以多運轉個3分鐘，讓油煙排空。

要特別提醒的是，油煙機及清淨機的濾網都要定時清洗或更換，才能維持最大效能。

2.選擇戶外運動的時間與地點：

一般來說，早晚通勤尖峰時間的空氣品質最差，此時選擇大眾運輸工具，少騎車走路為宜。如果要在這時候步行，最好挑小巷道，遠離大馬路。

戶外運動如跑步、快走，除了盡量避開交通尖峰時間外，在公園、大自然裡活動，會比在一般居家周邊的人行道更適合。

3.保持鼻腔清潔

建議由戶外進入室內時務必洗手、漱口、洗臉或擦臉，也可用乾淨濕巾或濕毛巾輕拭鼻腔，別讓有害物質持續停留。