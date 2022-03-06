小時候，張曼娟是父母捧在手上的掌上明珠，而今罹患思覺失調症的94歲爸爸和失智的85歲媽媽是她細心呵護的老寶貝，在陪伴父母走向老去的路途上，她對「老」有深刻的體悟：不求長壽，但求善終。

「照顧父母的過程，讓我思考很多以前沒有思考過的事情，其中最重要的一點就是：我要怎麼老？我要成為什麼樣的老人或被照顧者？」張曼娟說，這些問題年輕時不曾想過，這些年由於照顧與陪伴雙親，她深深參與父母的老年人生，有機會思考「老」這件事、學習怎麼成為一個老人，以及如何告別人世。

●人老心不老 期待有意思的老年生活

「我一定要成為一個心不老的老人！」張曼娟說，心老了就真的老了，心不老就會有好奇心、熱烈參與生活、願意傾聽別人的想法、了解對方感受、樂於認識年輕新朋友、認識新事物，成為心不老的老人。

「我對老年生活的期待就是有意思的生活，」張曼娟說，這一點她要以父母為師，尤其如果以後她跟父母一樣成為被照顧者，「我要學習現在爸爸媽媽過生活的態度。」

她說，媽媽個性活潑、熱愛人群，失智前就有一群早上一起在公園晨運的朋友，媽媽失智去社區長照據點上課，仍然與同學相處愉快，也樂在學習，「媽媽的生活在我看來就是有意思的老年生活，以後我一定要想辦法讓自己始終都跟人群有連結。」

「我還要學習爸爸的毅力，」張曼娟說，爸爸對於回復身體健康有非凡毅力，3件事她印象深刻，一是爸爸曾經因為精神狀況不佳身體虛弱，體重掉到只有49公斤，他相信中醫可以幫他，持續看中醫沒有停過，現在體重已經回升到63公斤，「身體整個強壯起來。」

二是4年前爸爸跌倒髖部骨折開刀，術後復健很痛苦，很多老人家髖部骨折後無法恢復行走能力，只能坐輪椅甚至臥床，「但再痛爸爸也咬牙復健，堅持每天練習走路，逐漸回復行走能力，」現在雖不能走遠走久，但走路完全沒問題；三是爸爸堅持晴天就要出門曬太陽，恢復行走能力後，爸爸以輪椅當拐杖，早上不要人跟不要人陪，自己推著輪椅搭電梯下樓，慢慢走到定點、坐上輪椅，曬完正面曬背面，1小時曬好曬滿，「爸爸的意志力是我非常佩服的，是我學習的楷模。」

●眷戀人生 但不代表必須長久擁有

只不過，張曼娟並不把毅力用來延長生命，而是用在活在當下的學習，她期待有意思的老年生活，但並不期待長壽，「我爸爸跟我媽媽兩邊家族都有長壽基因，但我並不想活到很老。」

「我對人生充滿眷戀，但是眷戀不代表你必須長久擁有，」張曼娟笑說，她比較道家思想，覺得硬要抓住生命是一種貪求。

「人被創造出來本來就不是要活很久，」這些年她帶爸媽進出醫院無數次，體認到，人到一個年紀之後，身體機能逐漸腐壞，醫療可能可以把身體故障的小零件修好，「但最大的腐壞是腦子，」年紀愈大，罹患失智的機率愈高，80歲以上5人有1人失智，90歲以上則是3人中有1人失智，為什麼以前沒有老年失智這件事？因為人沒有活到那麼老！

現在由於醫學發達，人類被維持的太好，但身體被維持再好，腦子還是會壞掉，這是整個社會整個世界最大的負擔。她認為人類未來最大的負擔及危機並不是戰爭或新冠病毒，而是老化，「因為全世界都進入超老年化的社會。」

●當天命來臨時 俯首稱臣，不用任何人工方式延長生命

張曼娟認為，人類不應該一直透過醫療去延續生命，「可能我的想法比偏激。」但她的偏激其實來自敬天惜命，「人類用了地球很多資源，」她有感而發，講難聽點人類是掠奪者，往往在看到人類破壞自然生態環境的新聞，甚至人類傷害其他物種造成某些物種滅絕，「我心裡會忍不住浮起兩句話：『生而為人，我很抱歉』，」自以為是萬物之靈的人類，到底還要掠奪地球多少東西？

目前因為要照顧父母，她對自己的健康必須謹慎，活著就不得不消耗地球資源，「但如果有一天我似乎不必要活著，我就不要繼續當掠奪者。」她說，如果有一天爸媽不在了，她不會積極養生，而是自然面對生命的新陳代謝，「我不會用任何人工的方式延長自己的生命。我覺得這就是天命。當天命來臨的時候，我是很俯首稱臣的。」

張曼娟獨力照顧年邁雙親，對老去有深刻體悟，她期待有意思的老年生活。(圖 / 張曼娟、康健雜誌提供）

●期待善終 與父母彼此見證簽署預立醫療決定書

張曼娟及父母有一個共同願望：當人生走到終點時，不會因任何侵入性的急救措施而受苦，為確保這件事達成， 2019年8月，張曼娟與父母3人互當見證人，依照自主權利法簽署了有法律效力的病主法預立醫療決定書。

其實早在簽署預立醫療決定書之前，張曼娟與父母3人都簽過DNR（Do Not Resuscitation，不實施心肺復甦術），那時張爸爸認為應該告知家裡另一個孩子他跟媽媽都簽了DNR，以免兩老真的面對那種情況時，張曼娟被指責難做事。沒想到當張爸爸跟另一個孩子表明病危時不急救不插管，對方卻不接受，強調到那一天一定急救爸爸媽媽到最後一秒鐘，不然別人會說他不孝。

「我爸爸好煩惱，一直說怎麼辦怎麼辦，我那時候就跟他說不要擔心，如果那天真的來臨的話，我一定會執行他的心願，就算被告也無所謂，」張曼娟說，即便她做了保證，爸爸還是憂心會「被急救」。

2019年病人自主權利法上路實施，爸爸看了新聞得知病主法可確保他的意志被執行，很開心，「他跟我說一定要去簽，還一直催我幫他跟媽媽辦這件事，所以爸爸、媽媽跟我就去簽了，簽好後爸爸就放心了。」她也安心了。

那天，簽好預立醫療決定書，張曼娟在臉書發文表示，這是父母送給她最後的禮物，「人生在世，最重要的就是生與死。生已成既定事實，那就為死做決定吧。我希望，在到站下車的那一刻，可以清清爽爽地啟程，活得開心、走得順心。」

豁達面對身後事，就是張曼娟的生死觀。