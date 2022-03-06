國民黨副祕書長、台北市議員羅智強的南北縱走公投謝票之旅，日前已完成，總計走了590公里，沿路受到不少支持民眾的熱烈歡迎。而他也在臉書曝光一段插曲，也就是苗栗縣議員徐功凡原本只是要陪伴他從新竹走到苗栗，途中卻深受感動，結果變成一路走到終點站，讓他忍不住說，真的可以說是現代版的「十八相送」。

羅智強5日在臉書表示，這一次行腳，有一些特別的夥伴，想一一感謝，第一位想謝謝的是陪走了470公里的徐功凡，徐原本要陪從新竹走到苗栗，當一起走到苗栗和台中邊界時，他說，「強哥我好感動，我想陪你多走一段到台中大甲好嗎？」走到台中大甲，他又對說，「強哥我好感動，我想陪你多走一段到台中清水好嗎？」走到台中清水又說，「強哥我決定了，我要陪你走到終點屏東！」這讓羅感動地說，真的可以說是，現代版的「十八相送」，於是自己走了590公里，徐走了470公里，共同完成了這個人生的傳奇。

「一路上有很多的甘苦」羅智強透露，還記得走在苗栗的時候，自己還說我們的腳力實在是越來越好了，結果隔天我們兩個人竟然雙雙跛腳，就這樣一跛一跛的走了14公里；另外，他也提到，這一路上有一件很有趣的事情，大家一直都把徐功凡誤認是台中市新聞局長鄭照新。

該篇貼文曝光後，引發不少網友討論，很多人說「一路默默相伴，情義相挺 難能可貴」、「真心的朋友路上相伴不寂寞」、「越走越遠，也越堅強」、「萬分敬佩」。