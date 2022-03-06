新北市市長侯友宜長期雄霸各大民調冠軍，成2024總統熱門人選。本月1日侯在臉書換上新封面照，圖片中寫著「展望2022」幾個大字，並配上侯望向海面的回眸一笑。媒體人韋安表示，大家都在猜侯會不會選連任，但從這張圖就可知答案，顯見侯首要任務就是「努力做事」，並讓新北市民在年底選舉中給他打分數。

侯友宜1日更新臉書封面照，圖片中侯穿著白色襯衫，微笑望向海面上的陽光，搭配上「展望2022」幾個大字。這張照片獲得超過1.7萬個讚、超過350則留言，迴響熱烈。

韋安4日在臉書發文直言，許多媒體都在猜測「侯友宜會不會選連任？」但看到這張侯友宜臉書更新的封面照片，應該就知道答案了。

韋安分析，侯友宜現在的首要任務，就是在自己市長任期第四年，和前面三年一樣「努力做事」，讓新北市民在年底選舉中給他打分數。因此，韋也呼籲外界，對於侯的下一步與是否放棄2022連任、直攻2024大位一事，「不用亂猜了」。