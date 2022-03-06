《財訊》報導指出，韓國3月9日將舉行總統大選，執政的共同民主黨候選人李在明，能否力抗來勢洶洶的在野國民力量黨候選人尹錫悅，將影響未來5年韓國的政策走向。最新民調顯示，韓國正值世代交替的階段，年輕世代對中國的不信任感，很可能左右選舉結果，韓國政局變天的機會不小。

《財訊》報導指出，歷屆韓國總統任期結束後，逃亡、入獄者所在多有，但入主青瓦台擔任大統領的美夢，依然擋不住政治人物的雄心壯志。這次的韓國總統大選，共有14人登記參選，主要候選人有代表執政黨的李在明、最大在野黨的尹錫悅，還有正義黨的沈相奵、國民之黨的安哲秀；但選舉焦點還是在李在明與尹錫悅身上。

14人參選 聚焦朝野雙雄

《財訊》分析，李在明若當選，可望延續現任總統文在寅的外交政策。文在寅政府雖然宣稱要在美中兩強間保持平衡，試圖在北韓問題爭取最大利益，卻揮不去親中的形象。這與文在寅的出身背景頗有關聯。

文在寅的父母在韓戰期間從北韓逃到南韓，「北方難民之子」讓他對追求歷史定位有莫大狂熱；因此，他致力於改善南北韓關係，推行與中國友好的外交政策。不過，文在寅的這些作為恰與國際局勢背道而馳；當亞洲民主國家都傾向與美國結盟之際，韓國卻面臨了左支右絀的局面。

根據《財訊》報導，李在明的政見延續文在寅的基調，提出「以本國利益為中心的實用外交」，對美「實現韓美同盟發展為全面性同盟關係」，對中國則「增進韓中實質性合作、引導中國在朝鮮半島發揮積極作用」，強調不在美中之間選邊站。

如此的外交主張，因為沒有詳細說明要如何在美中對抗的現實環境中具體落實，遭到不少批評。相較之下，在野的尹錫悅卻在《外交事務》雜誌直指：「文在寅執政期間，韓國遠離了長期的同盟美國，倒向了中國。」他若上任，外交政策將跳脫朝鮮半島的範疇，放眼國際，挑戰成為促進自由、和平與繁榮的全球核心國家，進而強調美韓同盟的重要性，將重啟美韓的軍事、科技等合作，對於疫苗、氣候變化等措施也要積極參與。

冬奧爭議多 年輕人更反中

《財訊》報導指出，美中兩大國的競爭關係，無疑深深影響了韓國的政治走向。韓國企業雖然著眼於中國廣大的市場潛力，民眾對於中國的好感度卻急劇下降。韓國《東亞日報》分析，導致韓國出現反中情緒的源頭，是2017年美國在韓國部署末端高空區域防禦系統（THAAD）；韓國為了應付來自北韓的飛彈威脅，但中國卻認為該系統配置的雷達足能窺探中國領空，危及中國國家安全，並啟動一系列對韓國的經濟報復行動。