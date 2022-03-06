許多人將減重與戒菸視為人生兩大難事，確實如此，據統計，全台超過百萬人罹患肥胖症，應該減重，但知易行難，有些人跟脂肪奮戰幾10年，仍然屬於進行式中。醫師提醒，家長務必注意孩子體重，因為小時候胖，長大後很可能就是胖子，別讓脂肪成為孩子一輩子的負擔。

●2020年國人10大死因中 有8項與肥胖有關

據統計，2020年國人10大死因中有8項與肥胖有關，台灣2016至2019年成人過重或肥胖率達47.9%，等於每2個成年人就有1人肥胖，至於兒童及青少年肥胖盛行率則為11.21%。

國民健康署「肥胖」定義，18歲以上成人身體質量指數BMI≧24時為「過重」，BMI≧27時則為「肥胖」。腹部肥胖的定義為男性腰圍≧90cm、女性腰圍≧80cm。

●兒童青少年時期過重、肥胖 將提高罹癌風險

以林同學為例，從小喜歡喝含糖飲料，國中時體重破百，小小年紀肝功能指數就異常，國高中階段在「減重、復胖」循環中度過。上了大學後，因開始重視外表，在醫療團隊協助下，透過飲食調控、規律運動，1年內體重降至80公斤，目前仍維持減重成果，肝功能指數也恢復正常。

許多家長認為，孩子胖胖的很可愛、有福氣，但台灣兒科醫學會理事長李宏昌說，兒童青少年時期過重、肥胖，將增加日後罹患心血管疾病、慢性疾病，甚至提高罹癌風險，還會影響社交與學習，以及自信心。

●肥胖是慢性病 造成身體健康問題層出不窮

台灣肥胖醫學會理事長林文元說，肥胖是慢性病，不只會造成體能衰退，還可能會導致第2型糖尿病、代謝症候群、心血管疾病、退化性關節炎、癌症、睡眠呼吸中止症、憂鬱症、非酒精性脂肪肝、不孕症、胃食道逆流以及婦科方面的疾病。

台灣肥胖醫學會理事張皓翔醫師說，許多民眾缺乏正確的減重觀念，以致愈減愈肥，然而減重固然困難，但更大的挑戰在於持續下去，只要循序漸進地減輕5%至10%的體重，就可對健康帶來許多好處。

●如何健康減重？ 飲食、運動缺一不可

如何健康減重？張皓翔強調，「想要控制體重，飲食、運動缺一不可。」，透過飲食控制，可以瘦下來，因此，輕微、可忍受的飢餓感是必要的，但不可過度餓肚子；至於運動，則需養成習慣，才能降低體脂肪及內臟脂肪。

張皓翔建議，減重時應讓「吃飽、吃巧」，選擇低熱量高纖維食物，增加飽足感，降低飢餓感。每週減輕0.5公斤為目標，連續7天減少500大卡熱量，目標設定不要好高騖遠。

●台灣肥胖醫學會提出 體重管理「ACT」

肥胖已經成為全人類的首要健康問題，世界肥胖聯盟（World Obesity Federation）將今年3月4日世界肥胖日主題訂為「全民皆須行動（Everybody Needs to Act）」，呼籲每個人都應該要正視肥胖議題。台灣肥胖醫學會提出體重管理「ACT」3個行動方案：

1.Accompany陪伴與支持：過重及肥胖者需要同理與陪伴，以長久支撐減重之決心，更需要專業醫療協助。小從周邊親友，大至整體社會，都應以支持代替歧視，給予減重者陪伴和幫助。

2.Calories輕卡管理：有效率的減重計畫，應搭配熱量計算及適當的營養調配，加上適度的運動來消耗卡路里，達到健康體重的範圍。

3.Training體重管理與全民學習：針對民眾端，透過國健署健康99網站等資源，幫助民眾打造良好的生活習慣一起追求健康體態；醫護端由台灣肥胖醫學會對專業人員進行體重管理相關醫學講座，從基層到醫學中心，讓醫護人員可以透過各種管道幫助與支持民眾進行體重管理。