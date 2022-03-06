奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐，星座運勢老師奧斯分享3/7～3/13星座運勢，摩羯座事業運最旺，獅子座愛情運最旺，水瓶座金錢運最旺；另外處女座事業運需要留意，天秤座愛情運需要留意，巨蟹座金錢運需要留意。從整體運勢來看，雙子座、獅子座、摩羯座運勢最旺，整體運勢達5顆星，一定要好好把握下周的好運。

▍牡羊座

整體運勢★★★★

下周牡羊太自大，與他人相處或討論事情時，記得要多收起點自負。下周也有做事虎頭蛇尾的狀況，建議收尾時還是要多用點心。

▍金牛座

整體運勢★★★★

下周金牛朋友更加渴望成功，行動力增強，且對於現況感到滿足，手邊的事情都在掌握之中。

▍雙子座

整體運勢★★★★★

下周雙子朋友的企圖心增加不少，態度更積極，對於現況也開始感到不滿足，積極安排自我成長。

▍巨蟹座

整體運勢★★★

下周巨蟹的朋友熱情消退許多，感到些許的孤寂感，偏財運不佳，建議如果有投資打算的朋友，適時地考慮後再進場。

▍獅子座

整體運勢★★★★★

下周獅子座的朋友狀況絕佳，對現況感到滿足，愛情順遂，雙方互動良好，感情生活非常美滿。

▍處女座

整體運勢★★★

下周處女朋友一直想贏過他人，但卻因此離成功越來越遠，建議要避免過度的競爭，事業方面要更謹慎，容易和同事起爭執，工作業務也將繁重許多，別讓自己太過勞累。

▍天秤座

整體運勢★★

下周天秤朋友容易接受一些超出負荷的任務，建議要先將自己的工作做好，再去接受其他的委託。下周愛情不順，和另一半溝通不良，因為太情緒化，總是無法靜心傾聽、溝通。

▍天蠍座

整體運勢★★★

下周天蠍朋友煩惱增添了許多，而且都不是容易解決的問題，因此感到很煩躁，情緒不佳導致做許多事情都不順手。

▍射手座

整體運勢★★

下周射手朋友情緒不穩，而帶來深深的無力感，留意家庭關係的相處與互動，別讓家人間的爭執影響到自己。

▍摩羯座

整體運勢★★★★★

下周摩羯朋友的生活感覺很穩定，外在的活潑與熱情，轉入了內心沉穩的層面，心情感到非常踏實。事業朝好的方向發展，沒有挫折，一切很順心。

▍水瓶座

整體運勢★★★★

水瓶的朋友下周行動力提升，衝勁十足，而且偏財運很旺，在投資理財方面，可以請教朋友的想法，有機會賺些小錢。

▍雙魚座

整體運勢★★★

下周雙魚朋友比較情緒化，不容易聽進周遭朋友或同事的意見，因此容易和周遭的人起爭執。

【本文轉載自「AUS．SOUL．TAROT 奧斯塔羅行動占卜」部落格，經作者奧斯老師授權轉載，更多資訊請上FB搜尋「奧斯塔羅行動占卜」粉絲團】