美國前國防高階官員表示，第二次世界大戰初期，美國對各國提供軍備的《租借法案》（Lend-Lease Act），對擋住納粹德國的攻勢至關重要，呼籲應對烏克蘭採取同樣的支援模式，包括立即提供其3個中隊的A-10「疣豬」（Warthog）攻擊機，用於獵殺似乎對空中威脅防備不足的俄軍地面部隊。

美國海軍部前助理部長皮雅特（Everett Pyatt）投書《國防新聞》（Defense News），稱前美國總統羅斯福（Franklin Roosevelt）在前英國首相邱吉爾（Winston Churchill）的請求下，於1941年啟動《租借法案》，讓美國成為「民主兵工廠」，在協助英國及蘇聯等對抗納粹德國時發揮關鍵作用；而現在，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）也已提出同樣的請求。

皮雅特指出，伊拉克、伊朗、北韓等國的歷史已經證明，制裁「不會改變政策」，關鍵仍是在軍事上獲得成功，而烏克蘭人「已證明自己的勇氣」，故呼籲美國啟動烏克蘭版的《租借法案》，並建議向該國提供3個中隊的A-10攻擊機。

皮雅特認為，目前的烏克蘭十分適合A-10發揮。圖為先前在基輔附近發現的俄軍車隊。（圖／美聯社）

皮雅特強調，A-10本來就是設計來因應發生於歐陸的大規模裝甲攻勢，並為地面單位提供至關重要的密接空中支援，非常適合在目前俄軍尚未奪取制空權的烏克蘭戰場發揮作用；該型機還能在設施不足的惡劣戰場環境中運作，對飛行員的機種轉換訓練也相對簡單；且美國空軍本就希望讓A-10退役，應不會對戰力構成嚴重缺口；並透露該軍種「已準備妥當」，相關作業能在國會授權後的數天內完成。