股神巴菲特在上周發表的年度股東信中未披露重大事件，還抱怨在股市中「幾乎沒找到讓我們興奮的東西」，但最新文件顯示，巴菲特掌舵的波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）對傳統能源巨頭西方石油（Occidental Petroleum）很感興趣，今年來已買入西方石油股票近3000萬股。

根據4日曝光的美國證券交易委員會（SEC）申報文件顯示，波克夏今年買進這些股票後，其持有的西方石油共計1.137億股，佔西方石油普通股比率為11.2%，這筆投資目前價值約為64億美元。西方石油股價4日勁揚18%，收盤報56.15美元，本周漲幅高達45%。

巴菲特早在2019年投資100億美元，協助西方石油公司併購阿納達科石油公司（Anadarko Petroleum），據悉，波克夏持有的逾8300萬股西方石油股票，幾乎全部與該項交易中獲得的認股權證掛鉤。不過隔年西德州原油跌破30美元時，巴菲特在年度股東信中表示自己可能押錯寶，但也說誰知道未來油價會怎麼走。

國際油價受俄烏戰爭的影響，今年來已飆漲逾50%，紐約西德州原油更創下115美元的新高價位。