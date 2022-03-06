白色轎車車頭全毀。（翻攝照片／李京昇苗栗傳真）

藍色轎車擋風玻璃、車頭全毀成廢鐵。（翻攝照片／李京昇苗栗傳真）

國道3號後龍路段南下126K公里處內側車道，6日午夜12點52分發生4車追撞事故，現場1人死亡、3人輕傷送醫。

苗栗縣消防局獲報，出動後龍、竹南、造橋與頭屋分隊前往救護，根據現場回報為4部自小客車追撞事故，4部車撞成一團，其中一輛小客車翻覆、一輛則卡在分隔島，並傳出1人受困車內。

車禍現場一片狼藉，由於撞擊力道強烈，4部車輛都扭曲變形、嚴重損壞。經過消防人員搶救，3人輕傷送醫，1人傷重明顯死亡，國道警方也緊急封閉事故路段內側車道，詳細事故原因與駕駛身分仍待釐清中。