正妹睡醒「下體冒液體」超崩潰！1名女網友抱怨男友某次趁她睡覺時，偷偷將下體放進私密處發生關係，她睡醒後發現下體有液體，上廁所還發現尿液有股怪味，崩潰認為男友射精在她體內，而男友竟不承認有射進去，她之後更發現男友會偷偷錄下2人的性愛影片，不知道該怎麼向男友攤牌。

該女網友在Dcard上發文，她與男友正在熱戀期，日前她在睡覺時感覺下體被進入，醒來後果然發現下體有不明液體，問了男友，對方承認有將生殖器放進下體，但沒有射精在體內，她之後在垃圾桶發現有精液的衛生紙，但上廁所卻發現尿液中有不屬於自己的味道，讓她崩潰是否該質問男友到底有沒有射進她身體。

女網友抱怨男友某次趁她睡覺時，偷偷將下體放進私密處發生關係，她睡醒後發現下體有液體，上廁所還發現尿液有股怪味，崩潰認為男友射精在她體內。（翻攝自Dcard）

該女網友說，她先前就有發現男友會偷偷錄下2人性交的影片、和偷拍照片，她也向男友表明不喜歡這樣，曾經她刪掉影片後，還是發現男友仍會偷偷錄，讓他崩潰不知道怎麼辦，2人對於「性」有許多不同點。

其他網友留言說「這男的很可怕欸！快分手」、「感覺妳像飛機杯」、「在他眼中妳只是他用來破處的砲友罷了，要作賤自己了拜託」、「沒有任何理由藉口可以允許自己被這樣糟蹋吧？這種爛貨你還要」、「我男的都覺得這男的夠噁爛，愛到咖慘死呀」、「這算性侵了吧」。