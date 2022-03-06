俄羅斯新聞社（RIA）報導，繼一名俄羅斯外交官在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）遇襲後，莫斯科當局今天要求愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛當局採取措施，保護俄羅斯大使館。

報導引述俄羅斯外交部表示：「我們正警告維爾紐斯、里加（Riga，拉脫維亞首都）和塔林（Tallinn，愛沙尼亞首都）當局，它們要為當地所激發的反俄羅斯心理變態後果負起責任。」

俄羅斯外交部又說：「有一名俄羅斯外交官在立陶宛首都遭到暴力攻擊，意圖向俄羅斯大使施壓。」

立陶宛國家廣播公司上週引述警方報導，俄羅斯大使館一名3等秘書於2月24日晚間在大使館附近一處住宅庭院遭毆打。

當時估計約有1萬人聚集在俄羅斯大使館前面，展現對烏克蘭的支持，俄羅斯於當天稍早前開始全面入侵烏克蘭。涉嫌動粗的那名犯嫌被捕，遇襲的俄羅斯外交官則拒絕接受醫療協助。（譯者：劉學源）1110306