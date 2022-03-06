【愛傳媒黃珊珊專欄】要打造族群共融的環境，必須得從自己開始學起鄉土文化。

台灣是個兼融多元文化與語言的土地，大家都知道我是眷村長大，但我覺得從自身學起，並讓都市的年輕人體驗傳統，才是共融社會的態度展現，這也是海洋國家子民的使命。

例如今天我學到，在客家傳統中，原來男孩稱為「新丁」（xin den）、女孩稱為「新枝」（xin gi），只要家裡有新生兒誕生，都會製作「新丁粄」或「新枝粄」，向神明與祖先祈求庇佑，也讓街訪鄰居沾沾喜氣。

這其實是源自過去農業社會勞力密集，講求多子多孫多福氣的價值觀。雖然與現代社會年輕人的想法已經很不一樣了，但祈求孩子健康，打造下一代可以平安長大的環境，是每一代人不變的願望，最近的新聞，更是讓人很有感觸，有哪個父母不是這樣呢？

3月5日，台北市客家文化主題公園舉辦了「新丁新枝祈福儀式」，希望大家一起來體驗客家傳統習俗！現場特別請到東勢的老師傅製作超大尺寸的新丁大粄，民眾可以DIY手作新丁粄吊飾、熱鬧的市集音樂會、還有賓果連線抽獎活動，只要一人中獎，就可以全家三人同行，去台中東勢客庄體驗客家文化！

作者為台北市副市長

照片來源：作者臉書截圖。

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