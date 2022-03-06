【愛傳媒葉元之專欄】俄軍這兩天狂轟烏克蘭札波羅結核電廠，國際擔心是否會造成嚴重核災，好在目前核電廠設備沒有受損，一切幅射指數都正常。

其實俄軍幾天前拿下車諾比核電廠時，就引起國人擔心，原委會當時還發聲明表示，台灣周邊環境輻射一切正常，希望國人安心。

遠在歐洲的核電廠被攻擊，我們台灣都這麼緊張了，可是你知道嗎？執政黨的議員，居然主張要攻擊中國大陸沿岸核電廠。

資深的民進黨籍新北市議員陳永福，一年多前在臉書Po出中國大陸沿海的核電廠分布圖，建請政府擬定對中共沿岸毀核計劃，以保障台灣人生存權益。

聽起來真的好可怕，共機擾台當然我們予以譴責，但要攻擊核電廠，用跟世界同歸於盡的方式來回應，不是很恐怖嗎？而且也不符日內瓦公約的規範。

因為當時他提出這個建議時，我沒看到任何民進黨人出來反對，因此不知道政府有沒接受他的建議，有沒擬訂毀核計畫。從俄烏戰爭中大家對核災的恐懼，希望民進黨不要做出這種愚蠢的決定。

當然，民進黨人一定會說，怕核災還主張核電？

不好意思，俄軍拿下札波羅結核電廠，是因為該電廠提供烏克蘭全國25%的電，要控制烏克蘭的用電，不是要釀成核災，和鄰國同歸於盡，和民進黨議員的主張完全不同。

台灣用什麼方式發電，戰時都有被攻佔的風險。但如果民進黨有遵守2018以核養綠公投的結果，前兩天北台灣就不會停電了。

作者為新北市板橋區市議員

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