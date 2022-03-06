【愛傳媒葉毓蘭專欄】去年底行政院決定現職軍公教今年起調薪4%，但是調薪機制「全國軍公教待遇支給要點」只能照顧到編制內人員，許多也在公務部門服務的人員，諸如外館雇員、聘用或約僱人員、研究計畫人員、大專校院助理、公務機關之勞動契約人員等，能否一併享受，在未定之數。因此我110年11月30日在立法院提出臨時提案，要求政府盤點，不要讓調薪出現孤兒。

行政院日前回復我，聘用人員、約僱人員、外館的甲類雇員等已經一併隨本次調整薪資，至於其他類別人員，如研究計畫人員，一時無法即時跟上調薪的腳步，人事行政總處也允諾會促請各機關適時調升。

不過，這幾天我也聽說有機關的研究計畫人員已經開始調薪，我衷心期盼各機關能迅速跟進。在這個通膨嚴重的時代，這不啻為政府的行政效能，打下一劑強心針！

作者為立委、前警大教授

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