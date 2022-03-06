【愛傳媒藺奕專欄】俄烏戰事進入了一周，歷史書上你所有讀過的那些悲壯故事，每天都在烏克蘭發生。

冬奧烏克蘭舉旗手、冰舞運動員Aleksandra Nazarova寫道：「情況比昨天更糟，房子在晃，家周圍著火，到處都不安全。」

俄軍的閃擊戰顯然不如預期，現在連核電廠都打了。你看普丁嘴這麼硬，如果他褲檔裡有兩成功力，總統的女人們有多開心。

北京帕運也開幕了，原本參與演習的徵兵青年被騙上烏克蘭戰場，我呼籲殘奧的火炬能不能借給俄軍的部隊傳一傳，說好去演習怎麼打起仗了？去打個仗連油錢都不夠，遠看近看，多像個腦殘。

所以，人是萬物之靈？多數時候，動物的行為和反應是可以預估的，人的不是。你永遠不知道人類會幹出什麼匪夷所思的事情。 比如人總說窮就不要生小孩。

但有一個天經地義的規律大家都知道，越是發達的國家/地區生育率越低，越是落後的生育率就越高，SURPRISE？

當我敲下這些文字的一刹那。

就在那一刹那間，世上發生了很多事：一場戰爭爆發了，某個地方一艘巨輪沉没了，沒有戰事的台灣卻大停電了，連雞排英雄的故事都要改寫了。

那一刹那過去了，社群時代網路呈現真相難辨的暴力，讓我們退化為一群只能靠尖叫在網路藤蔓上盪來盪去來傳遞險訊的潑猴。

祝大家猴犀雷！（明明是虎年）

作者為文學奬得主

照片來源：作者臉書截圖。

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