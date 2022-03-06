男女交往後，都會帶彼此回家見父母，不過一名女網友見過男友父母後，當天返家收到男友媽的訊息，批評她胸部太小、欠缺優秀的基因，「無法生出芙蓉出水的女兒」，荒謬說詞令她看傻，並將其PO上網尋求協助，大批網友看了也相當氣憤，「腦袋是裝豆腐嗎？」

原PO日前於論壇《Dard》指出，和男友交往半年左右，男友才帶她回家給父母認識，當天也帶了水果等伴手禮，沒想到當天返家後，卻收到男友媽媽的訊息表示，不反對兩人交往，「只是妳的身型，讓人覺得將來不適合生育」，她認為自己的體態算標準，不解地反問「是我太胖嗎？還是哪裡我可以改進？」

下一秒男友媽媽直指原PO是「太平公主」，更稱家族要優秀基因，豐滿是女人的基礎，「妳無法生出芙蓉出水的女兒，你和我兒子沒有未來」，荒唐的理由令原PO看傻眼，認為過去曾未被說過胸部太小，令她很挫折，「我該怎麼辦比較好？」

遭遇曝光，網友都氣炸，「阿姨的腦袋是裝了豆腐嗎？」、太瞎了吧！胸部大小毫無關聯孩子是否能長得芙蓉出水」、「他們是多優秀，我快笑死，臉皮超厚」、「是我我會傳給男友看，並表示我對你媽這樣講話非常不爽」、「傻爆眼！他媽是會觀落陰？已經知道你們未來會生女兒？」、「男友的阿嬤一定是沒有嚴格把關，才會引進這種腦子有水的！」