有人妻在網路上分享，她每天給老公200元零用錢，日前卻意外發現老公藏了2萬元私房錢，便氣炸沒收錢，還拿那筆錢帶小孩出門吃好料，豈料老公發現後氣哭且離家出走。消息曝光後，引起網友熱議。

這名人妻在爆料公社App匿名公社發文，稱她平時每日都給老公200元零用錢，而日前她去儲藏室拿電風扇時，意外發現老公藏有2萬元私房錢，讓她當下深感受欺騙，便把該筆錢沒收，當天中午就帶著小孩出門去吃吃到飽餐廳。

人妻說，後來老公返家發現私房錢不見，便氣炸找她算帳，還哭著指責她「太過分」，要求她把錢還回去，而她不願意退讓，最後老公情緒激動下開車出門冷靜，事後才返家。人妻也說，她沒料到一天零用錢200元還能攢私房錢，因此她決定將每日零用錢額度降至100元。

文章曝光後，網友一面倒不支持原PO的做法，「妳老公不是怕妳，而是尊重妳，妳這樣搞就別怪他之後對妳狠心」、「妳覺得妳贏了沒收了兩萬元，但妳確不知道兩萬元買走了妳們的感情，遲早出事情」、「逼太緊，等等把老公給逼走了，就不要在那邊哭」、「一天給200元，到底是把他當老公還是把他當孩子？」、「1天200真糟蹋人， 2萬也是他努力存的錢娶到你真倒霉」。