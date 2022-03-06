18歲就出道的女星郭書瑤(瑤瑤)，當年以一支「殺很大」廣告爆紅，因外型甜美、身材火辣而被眾人封為宅男女神，之後成為唱跳歌手也有亮眼成績，近年郭書瑤深耕戲劇圈，成績斐然，主演《通靈少女》、《未來媽媽》等人氣劇集，工作忙碌的郭書瑤，平時經常透過社群跟粉絲分享生活點滴與心情，昨她曬出素顏自拍照，胸前深溝超吸睛，狀態美到引發熱議。

郭書瑤18歲就出道，以甜美五官及超兇好身材出名，漸漸蛻變為如今的全方位藝人，多才多藝每每帶給觀眾驚喜，在音樂、戲劇、主持等各方面都有亮眼表現，甚至2013年主演電影《志氣》女主角，勇奪第50屆金馬獎最佳新演員獎，而如今31歲的她，時而稚嫩清新、時而性感魅惑，各種風格都能駕馭，根本是百變女郎。

郭書瑤曬零濾鏡原圖自拍照，不但膚況超好，還露出深邃事業線。(翻攝自yaokuo IG)

郭書瑤昨天(3/5)在IG更新了近況，於限時動態貼出一張自拍照，鏡頭超貼近臉蛋，畫面可見她將一頭棕色頭髮中分並隨意披散，頭上戴著簡單的黑色鴨舌帽，臉上明顯沒有彩妝甚至底妝，完全素顏入鏡，但膚況與氣色卻都很好，非常明亮。

隨著這張素顏自拍照po出，郭書瑤表示這張完全是原圖，沒有套用任何濾鏡，當然也沒修圖，但臉上毫無細紋、青春痘等，甚至幾乎看不見毛孔，她分享保養祕訣「連續七天敷臉保養真的有差，繼續維持保養下去唄」，還笑稱「瑤練習當女生」，而她不僅膚況驚人，照片中郭書瑤穿了一件大U領灰色寬鬆上衣，由上往下拍的上帝視角，不經意露出深邃事業線，引人遐想。